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Pedro'ya Real Betis ve Roma talip

Pedro'ya Real Betis ve Roma talip
04.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:01

Chelsea ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Pedro'nun son talipleri İspanya'dan Real Betis ve İtalya'dan Roma oldu.

Chelsea ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Pedro'nun son talipleri İspanya'dan Real Betis ve İtalya'dan Roma oldu.

Korona virüs sebebiyle liglere verilen arada birçok takım bir yandan da yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Kulüplerin ekonomik olarak zor günler geçirmesi nedeniyle de gözler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyunculara çevrildi. Bu bağlamda transferin gözde isimlerinden biri de Chelsea'nin İspanyol yıldızı Pedro. İngiliz medyasına göre Maviler ile olan mukavelesi haziran ayında bitecek Pedro'nun son talipleri La Liga'dan Real Betis ve Serie A'dan Roma.

Betis, Barcelona ile uzun yıllar geçiren ve ligi de yakından tanıyan başarılı futbolcuyu memleketine döndürmek için yoğun bir mesai harcıyor. Roma da sezon sonu Inter'deki sözleşmesi sonra erecek Alexis Sanchez'in yanı sıra Pedro için nabız yokluyor.

Pedro'nun önceliği Chelsea

Geçtiğimiz günlerde geleceğine dair açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, "Korona virüs her şeyi etkiledi. Şu anda Chelsea ile bir toplantı yapmayı bekliyorum. Öncelikle kulüple buluşmalıyım ama birçok yerden de teklif var. Şu anda öncelik sözleşmemi tamamlamak, sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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