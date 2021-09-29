Pedro Martins: '3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz' - Haberler Spor
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Pedro Martins: "3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Pedro Martins: "3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz" Olympiacos Teknik Direktörü Pedro Martins, "İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi yüksek tutuyor.

- Pedro Martins: "3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz"

İSTANBUL - Olympiacos Teknik Direktörü Pedro Martins, "İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi yüksek tutuyor. Aynı şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. 3 puanın yanında kaliteli bir oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi.

Uefa Avrupa Ligi D grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Olympiacos'ta teknik direktör Pedro Martins müsabaka öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında taktik savaşı olacağını belirten Martins, "Yarın hücum oynamayı seven iki takım mücadelesin izleyeceğiz. Her iki takımın da çeşitli taktik düşünceleri var. Ne Vitor benim düşündüğümü ne de ben onun ne düşündüğünü bilmiyoruz. Yarın bu sahada ayrı taktikleri izlettireceğiz" şeklinde konuştu.

"3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz"

Fenerbahçe karşısında iyi oyunla 3 puanı hedeflediklerinin altını çizen Martins, "Gruptaki en zor rakip diyeceğimiz Fenerbahçe ile oynuyoruz. Atmosferin oldukça sıcak olacağını biliyoruz. İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi yüksek tutuyor. Aynı şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. 3 puanın yanında kaliteli bir oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz. Gruptaki 4 takım arasında rekabet üst düzeyde. Şu veya bu oyuncunun olmaması hedeflediğimiz taktiği değiştirmemize engel olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Pereira ile olan dostluğumuz 1 buçuk saatliğine ortadan kalkacak"

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile iyi bir dost olduğunu vurgulayan Pedro Martins, "Vitor ile son derece iyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de üst düzeyde bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama yarın 1 buçuk saatliğine bu ortadan kalkacak. Vitor 3-5-2 oynatıyor o onun tercihi. Benim şu anda nasıl bir taktikle nasıl bir strateji ile oynayacağımı söylememi beklemiyorsunuz. Üzülerek onu söylüyorum ama bunu size açıklamayacağım. Mühim olan oyuncuların dinamizmi. Vitor, futbol bilgisi ve dinamizmi yüksek tuttuğu için ben de kendi oyuncularıma nasıl oynamaları gerektiğini söyleyeceğim" açıklamasını yaptı.

"Takımımın 2 gün dinlenmesini uygun gördüm"

Olympiacos'un Ülker Stadı'nda antrenman yapmaması ile ilgili sorulan soruya Pedro Martins şu yanıtı verdi:

"Arka arkaya maçlar oynuyoruz. 2 gün dinlenmelerini uygun gördüm. Fenerbahçe çimini tartışamayız ve de asla Vitor'a taktiğimizi kaptırmayız."

Pedro Martins: 3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz

Pedro Martins: 3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz

Pedro Martins: 3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz

Pedro Martins:
İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor Haberleri
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Haber: Pedro Martins: '3 puanın yanında kaliteli oyun ile sahadan ayrılmak istiyoruz' - Haberler Spor
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