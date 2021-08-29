Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Pedro Henrique, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play ödülüne layık görüldü.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Pedro Henrique, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play ödülüne layık görüldü.

Kayserispor'da oynadığı dönemde bir antrenman sonrası evine giderken çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Pedro Henrique, aracını kenara çekip kendisi için aldığı yiyecek malzemeleri dolu poşeti anne ve çocuğuna verdi. Bu davranışı sonrası Henrique, TMOK Fair-Play Konseyi tarafından ödüle layık gördü. Henrique'ye Göztepe maçı öncesi ödülünü TMOK Üyesi Hasan Sarıçiçek ve şeref diplomasını ise TÜMOK adına Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı