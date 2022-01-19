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Pedro Henrique, ligdeki 4. golünü attı

Pedro Henrique, ligdeki 4. golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Pedro Henrique, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 50. dakikasında Henrique, penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Henrique, böylece bu gol ile bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetmiş oldu.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 17. maçına çıktı. 2 kez asist yapan Pedro, 6 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü. Pedro ayrıca bin 331 dakikada sahada kaldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Pedro Henrique, ligdeki 4. golünü attı

Pedro Henrique, ligdeki 4. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Pedro Henrique, Sivasspor, Göztepe, Spor, Güncel, Haber

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