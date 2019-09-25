PEAQ marka televizyonlar MediaMarkt'ta satışta

25.09.2019 11:04

Alman teknolojisi markası PEAQ televizyonlar, Türkiye'de sadece MediaMarkt mağazalarında uygun fiyatlarla satışa çıktı.

MediMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, en yeni teknolojileri en iyi fiyatlarla tüketicilere sunmaya devam ediyor.

Teknolojiseverler, Alman teknolojisi markası PEAQ televizyonlara, Türkiye'de sadece MediaMarkt mağazalarından uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

Şirket, 4 farklı modeldeki PEAQ marka televizyonları uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Ulaşılabilir fiyatlı ve indirimli PEAQ akıllı televizyonlar, LED televizyonlarla aynı fiyattan satılırken, 32 inç LED TV ve 32 inç akıllı LED TV bin 199 TL'den, 40 inç uydu alıcılı Full HD LED TV bin 699 TL'den, 49 inçlik akıllı televizyon modeli 2 bin 199 TL'den satışa sunuluyor.

PEAQ'ın ulaşılabilir fiyatlı televizyon modellerinin yanı sıra laptop, radyo, Hi-Fi sistem, SSD kart ve kablosuz hoparlör modelleri de bulunuyor. Hi-Fi ses sistemi bin 499 TL, 128 GB SSD kart 999 TL, kablosuz hoparlör 599 TL ve taşınabilir radyolar 799 TL'den başlayan fiyatlarla teknolojiseverleri bekliyor.

Kaynak: AA