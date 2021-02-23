Pazaryeri'nde okçuluk kursu açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince okçuluk kursu başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Pazaryeri İmam Hatip Ortaokulunda, Aydan Yavuz'ın öğreticiliğini yaptığı kursa en az 7 yaşında olanlar katılabiliyor.

540 saatlik kursta, okçuluğun kavramsal çerçevesi, saha, malzeme ve kurallar bilgisi, temel teknik ve uygulamaları, ön ısınma ve soğuma ile 18 metre ok atışı uygulamaları yapılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okçuluk kursu sayesinde kursiyerlerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal kazanımları bir arada takip edilip spor ahlakının geliştirilmesine çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN