Pazarlarda POS cihazı mecburi mi oldu, pazarlarda nakit para geçmiyor mu?
Güncelleme:
Türkiye genelinde semt pazarlarında nakit kullanımını zorunlu kılan dönem sona eriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, pazar alışverişlerini artık kredi veya banka kartı kullanarak gerçekleştirebilecek. Bu değişiklik, yüz binlerce pazarcı esnafını da kapsıyor. Peki, Pazarlarda POS cihazı mecburi mi oldu, pazarlarda nakit para geçmiyor mu?

Kanal D'nin aktardığına göre 15 Ağustos itibarıyla tüm pazarcı esnafı POS cihazı bulundurmakla yükümlü olacak. Peki, Pazarlarda POS cihazı mecburi mi oldu, pazarlarda nakit para geçmiyor mu?

KARTLA ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Nakit para bulundurmayan tüketiciler, alışverişlerinden geri kalmadan ödemelerini kolaylıkla yapabilecek. Kartla ödeme seçeneği sayesinde pazar alışverişi daha pratik hale gelecek.

15 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN POS CİHAZI ZORUNLU

Kanal D'nin aktardığına göre 15 Ağustos itibarıyla tüm pazarcı esnafı POS cihazı bulundurmakla yükümlü olacak. Bu uygulamayla birlikte pazarda alışveriş yapan herkes kartla ödeme yapma imkanına sahip olacak.

KOMİSYONLARDA İNDİRİME GİDİLDİ

Pazarcıların yüksek komisyon oranlarıyla ilgili dile getirdiği şikayetlerin ardından bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda, bu oranlarda indirime gidildi. Böylece hem esnaf hem de vatandaş için ödeme sistemleri daha erişilebilir hale geldi.

GÜVENLİK VE HIZ ÖN PLANDA

Yetkililer, bu yeni düzenlemenin hem alışveriş yapan vatandaşlara hem de pazarcı esnafına önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtti. Uygulamayla birlikte alışveriş süreçleri daha güvenli ve hızlı hale gelirken, esnaf da büyük miktarda nakit taşıma yükünden kurtulmuş olacak.

Osman DEMİR
