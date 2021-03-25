Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor

Taylandlı bir kadının hayatı, akşam yemeği için pazardan satın aldığı deniz ürününün içini açmasıyla tamamen değişti. Zar zor geçinen ve kanser olan annesinin tedavi masraflarını üstlenen kadın deniz salyangozunun içinden çıkan Melo incisi sayesinde büyük bir servete sahip oldu. İncinin piyasa değerinin 200 bin dolardan fazla olduğu tahmin edilirken, dünyanın dört bir yanından alıcı geliyor.

Kodchakorn Tantiwiwatkul adındaki beş parasız Taylandlı bir kadının kaderi, nadir bulunan turuncu bir Melo incisini keşfettikten sonra değişti. Pazardan satın aldığı deniz salyangozunun içinden çıkan misketten daha büyük olan nesne aslında paha biçilemez bir inciydi.

"BU İNCİ KANSER OLAN ANNEMİN TEDAVİSİ İÇİN TEK UMUDUMUZ"

Genç kadın'' Anneme gösterdim ve onun bir Melo incisi olduğunu ve çok değerli olduğunu söyledi. Bir balıkçının bir servete sattığı haberleri de televizyonda izledik" dedi ve ekledi: ''Annem kanser. Bu inci ise iyi bir tedaviye ulaşabilmek için tek umudumuz. Oldukça fakiriz annemin hastane masrafları ev faturaları birikmiş durumda. Şimdi bu inci sayesinde hayatımızın değişmesini bekliyoruz. Umarım onu en iyi fiyata satabiliriz.''

1.5 CM ÇAPINDA VE 6 GRAM AĞIRLIĞINDA

Melo Melo olarak bilinen ve deniz salyangozları tarafından oluşturulan portakal rengindeki incinin 200 bin dolardan fazla olduğu tahmin edilirken inci için dünyanın dört bir yanından alıcı geliyor.

İstiridyelerin içinden çıkan geleneksel incilerden farklı olan büyüleyici inci 1.5 cm çapında ve 6 gram ağırlığında. Aile, kendilerine uygun bir fiyat teklif edebilecek potansiyel alıcılar bulmak için yardım çağrısında bulundu.

İNCİLERİN EN PAHALISI PORTAKAL RENGİ

Turuncudan kahverengiye kadar çeşitli renklerde olabilen Melo incilerinin en pahalısı, tahmin edilebileceği gibi portakal rengi. İnciler, çoğunlukla Güney Çin Denizi ile Andaman Denizi kıyılarında bulunuyor. Melo incileri, Melo Melo olarak bilinen büyük bir deniz salyangozu türünün kabuğu altında üretilen doğal olarak oluşan mücevherlerdir.

Taşlar, bir salyangozun kabuğunun altına girdiğinde oluşur ve hayvanın rahatsızlığını azaltmak için salgı üretmesine neden olur. Birkaç yıl içinde salgı katmanları bir Melo incisi oluşturur. İnciler, mücevherin yetiştirildiği salyangoz kabuğunun rengine bağlı olarak kahverengiden sarıya veya turuncuya değişir.