Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
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Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı

18.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:32

Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı Pazar tezgahlarını birleştirip üzerinde ellerinde sebze çuvalları kavunlarla yürüyüp mankenlere taş çıkarttılar Antalya'da bir grup pazarcı genç, kış sebze ve meyvelerini pazar yerinde kurdukları platformda tanıttı, sosyal medya patladı.

Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı

Pazar tezgahlarını birleştirip üzerinde ellerinde sebze çuvalları kavunlarla yürüyüp mankenlere taş çıkarttılar

ANTALYA - Antalya'da bir grup pazarcı genç, kış sebze ve meyvelerini pazar yerinde kurdukları platformda tanıttı, sosyal medya patladı. Kısıtlamadan muaf olan pazar esnafı beş kafadar, Gülveren Mahallesindeki semt pazarında pazarın kurulması öncesi yaptıkları defileyle kış sebze ve meyvelerini tanıtıp sosyal medyada paylaştı. Esnafın tahtadan yapılan sahne üzerinde ellerinde soğan çuvalları meyve kasalarıyla gösterdikleri performans ise parmak ısırttı.

Antalyalı pazar esnafı 5 arkadaş pazar yerinde sahne kurup defile yaptı. Semt pazarına bir gün önce akşamdan gelip tezgahlarını yerleştiren pazar esnafı arkadaşlar, bir gün sonra satacakları kış meyve ve sebzelerinin tanıtımını yapıp sosyal medyadan paylaştı. Üzerinde tezgah açtıkları tahta masaları birleştirip podyum haline getire pazarcı esnafı Süleyman atmaca, Ali Anbarcı, İbrahim Yıldırım, Fırat Katar, Enver Bahadır, Selahattin Kıvanç yine kendi ekiplerinden olan kameramanı da unutmadı. Ellerine aldıkları soğan, kavun, beyaz lahana, kırmızı lahana ve mandalina ile podyumda mankenlere taş çıkarttı. Müzik eşliğinde yapılan defile yaklaşık 40 saniye sürdü. Yine cep telefonuyla çektikleri defileyi sosyal medya hesaplarından paylaşan pazarcı esnafı binlerce beğeni aldı.

Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı
Pazar esnafı kış sebzelerini kendi defilelerinde tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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