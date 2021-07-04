Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ederken, bir numaralı transfer hedefi Paulinho'dan sosyal medyada ses getirecek hamle geldi. Brezilyalı yıldız, Fatih Terim'in paylaşımlarını beğenerek adeta gelişinin müjdesini verdi.
Adı sık sık Galatasaray'la anılan eski Barcelonalı Paulinho, sosyal medyadan yaptığı hamleyle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
SOSYAL MEDYA HAMLESİYLE GÜNDEME OTURDU
Fatih Terim'in Instagram paylaşmışlarını beğenen Brezilyalı yıldız orta sahanın bu hareketi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada gündeme oturan Paulinho'nun sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamasına artık kesin gözüyle bakılıyor.