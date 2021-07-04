Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
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Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ederken, bir numaralı transfer hedefi Paulinho'dan sosyal medyada ses getirecek hamle geldi. Brezilyalı yıldız, Fatih Terim'in paylaşımlarını beğenerek adeta gelişinin müjdesini verdi.

Adı sık sık Galatasaray'la anılan eski Barcelonalı Paulinho, sosyal medyadan yaptığı hamleyle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİYLE GÜNDEME OTURDU

Fatih Terim'in Instagram paylaşmışlarını beğenen Brezilyalı yıldız orta sahanın bu hareketi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada gündeme oturan Paulinho'nun sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Paulinho'dan Galatasaray'a gelişini müjdeleyen hareket! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
Paulinho'dan Galatasaray'a gelişini müjdeleyen hareket! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
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Ali Gülhan
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