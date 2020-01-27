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Paul Pogba'nın Napoli'ye Muhteşem Golü

2014-15 Serie A sezonunda Juventus'un Napoli'ye San Paolo stadında konuk olduğu karşılaşmada Fransız orta saha Paul Pogba maçın ilk yarışında bu harika vuruşla kaleci Reina'yi mağlup etti ve gol perdesini açtı. Juventus deplasmanda 3-1 galip gelerek zirve yarışında büyük bir avantaj kazandı.

27.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:19

2014-15 Serie A sezonunda 'un 'ye San Paolo stadında konuk olduğu karşılaşmada Fransız orta saha maçın ilk yarışında bu harika vuruşla kaleci Reina'yi mağlup etti ve gol perdesini açtı. Juventus deplasmanda 3-1 galip gelerek zirve yarışında büyük bir avantaj kazandı.

Kaynak: Dugout

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