Paul Pogba'nın Juventus'ta Attığı En İyi 5 Gol

18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20

3 Ağustos 2012'de Manchester United'dan 3.50 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olan Paul Pogba italyan ekibin formasıyla 178 kez sahaya çıkan Pogba, 34 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu gollerden en iyilerini sizler için seçip hazırladık.