Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pasifik GYO halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Pasifik GYO halka arzında 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilirken yakın tarihlerde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek.

PASİFİK GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının 9-10 Aralık tarihlerinde yapılan halka arzında toplam büyüklük 1,1 milyar TL oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı için 9-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan talep toplamada 1,1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşıldı.

BİREYSEL YATIRIMCILARA TAHSİSAT ARTIRILDI

Halka arzda toplam 48 bin 428 yatırımcıdan halka arz edilen 67,5 milyon TL nominal değerli payların

yaklaşık 1,8 katına denk gelen 118,9 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Açıklamaya göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,9 katı talep geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için nihai tahsisat oranı yüzde 40'dan yüzde 55,9'a yükseltildi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen kısım yüzde 20'den yüzde 4,7'ye, yurt içi kurumsal Yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise yüzde 40'dan yüzde 39,4'e azaltıldı.

PASİFİK GYO HALKA ARZ KODU

Pasifik GYO, Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görmekte.

PASİFİK GYO HAKKINDA

Pasifik GYO, bağlı bulunduğu Pasifik Grubu'nun Next Level Ankara; Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde ilklere imza atan vizyonu, zengin deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile Türkiye'nin önde gelen GYO şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Bünyesinde, Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Merkez Ankara ve İstanbul'un kalbinde hayata geçirilecek Levent projelerini barındıran Pasifik GYO, sağlıklı ve güvenilir büyümesini sürdürerek gayrimenkul portföyünü genişletmeyi, değer üretmeyi, böylece hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine ve ülkemize yeni yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet