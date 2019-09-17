Paşa'dan orta sahaya bir transfer daha

17.09.2019 17:37

Mustafakemalpaşa Belediyespor, Çağrı Şahin'in ardından orta sahaya bir takviye daha yaptı.



2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme B grubunda mücadele edecek olan kırmızı şimşekler dış transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertli ekip, Bölgesel Amatör Lig takımlarından 1960 Silopispor'da forma giyen Uğur Aydın Tunca ile anlaşma imzaladı. Ligin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Mustafakemalpaşa Belediyespor, Uğur Aydın Tunca'yı da renklerine bağlayarak kadrosunu daha güçlü hale getirdi.



İmza törenine, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı ve Mustafakemalpaşa Belediyespor Başkanı Ercan Leblebici ile birlikte teknik kadro katıldı.



Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, transfer ataklarını sürdüreceklerini belirterek hedefimiz Bal ligi dedi.



Futbol kariyerine Filiz Lisansıyla Gaziantepspor'da başlayan 29 yaşındaki genç yıldız, sırasıyla Bartınspor, Belediye Bingölspor, Bartınspor, Asmaspor, Zonguldak Kömürspor, Osmaniyespor Futbol Kulübü, KDZ. Ereğli Belediye Spor, Altınova Belediyespor ve son olarak 1960 Silopispor'da top koşturdu. Uğur Aydın Tunca yeni sezonda Mustafakemalpaşa Belediyespor formasıyla ter dökecek. - BURSA

Kaynak: İHA