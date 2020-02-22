THY'den öğrencilere part-time çalışma imkanı

22.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:15

Türk Hava Yolları'nın (THY) 3'üncü sınıf üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı "Anadolu İstasyonları Part-Time Öğrenci İstihdam Programı"nı tanıtmak üzere Samsun Üniversitesi'ne gelen THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, Havacılık ve Uzay Fakültesi'nde öğrencilerle buluştu.

Üniversitelerin 3'üncü sınıfında öğrenim gören öğrencilere part-time istihdam olanağı sağlayan program hakkında bilgi veren THY istihdam uzmanları, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

BAŞVURULAR 1 MART'TA SONA ERECEK

Part-time istihdam programının 6 ay süreceği, programın sonunda başarılı olan ve havacılık sektöründe çalışmaya uygun olan öğrencilerin, THY'de istihdam edilmek üzere değerlendirilebileceği belirten THY İstihdam Uzmanı Cihan Turan, öğrencilerin bu programa ilgi duymalarının kendileri için faydalı olacağını ve 17 Şubat'ta başlayan part-time istihdam programı başvurularının, 1 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.

ÖĞRENCİLER SORULARI CEVAPLADI

Etkinliğin sonunda öğrenciler, programla ilgili sorulardan oluşan online oyuna kayıt yaparak soruları cevapladılar. Soruları en hızlı ve doğru cevaplayarak birinci olan öğrenciye THY'e ait Businessclass yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise uçak maketi hediye edildi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA