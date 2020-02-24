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“Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe”

Sultan Abdülaziz'in Paris ve ardından İmparatoriçe Eugenie'nin İstanbul'a ziyaretinin tablo, gravür, fotoğraf, gazete kupür ve arşiv belgeleri, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde düzenlenen sergiyle aynı bağlamda ele alınıyor.

24.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:10
“Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe”

'in ve ardından İmparatoriçe Eugenie'nin 'a ziyaretinin tablo, gravür, fotoğraf, gazete kupür ve arşiv belgeleri, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde düzenlenen sergiyle aynı bağlamda ele alınıyor.

Kaynak: Dunya.com

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