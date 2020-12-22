Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı
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Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı

22.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:21
Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, taraftar tokenlarıyla büyük gelir elde ederken, Türkiye'de de Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi ekipler, bu borsaya dahil olmuştu. İlk kez Türk Lirası'yla da işlem gören Paris Saint-Germain ve Juventus, 24 saatte ulaştıkları 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle, bu alanda rekor kırdı.

Barcelona, Juventus, Roma, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi birçok kulübün dahil olduğu ve Socios.com tarafından hayata geçirilen taraftar tokenlarına büyük ilgi duyuldu. Üretilen dijital varlıklar 3 dev borsada listelenirken, Paris Saint-Germain ve Juventus 24 saatte gerçekleşen 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı.

TÜRK LİRASIYLA DA İŞLEM GÖRDÜLER

Aynı zamanda bu listelemeyle liglerinin son şampiyonları Paris Saint-Germain ve Juventus, Paribu'da listelenen Türk kulüpleri Galatasaray ve Trabzonspor'un arasına katılmış oldu. 2 dev kulübün taraftar tokenları Türk Lirası'yla ilk kez işlem gördü. İşlemler sonucunda Juventus 9.2 milyon dolar, Paris Saint-Germain 6 milyon dolar, Trabzonspor 2.1 milyon dolar, Galatasaray da 1.8 milyon dolar işlem hacmine ulaştı.

Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı

"BU YENİ TREND HIZ KAZANACAK"

Chiliz ve Socios.com Kurucu ve CEO'su Alexandre Dreyfus konuyla ilgili olarak, "Bu bizim için büyük bir gelişme ve dünyanın önde gelen spor organizasyonlarının kendi tescilli dijital varlıklarının en büyük küresel borsalarda listelendiği yeni bir trendin başlangıcı. Bu gelişme ile çok daha fazla görünürlük, likidite ve hacim sağlayacağız. Bu yeni trend, dünyanın en büyük spor organizasyonları yakın gelecekte taraftar tokenları listelendikçe hız kazanacak. Önümüzdeki yıllarda, bu dijital dönüşüm vizyonumuza ve küresel taraftar etkileşimi ve gelir elde etme ekosistemimize spor ve eğlence sektöründen çok daha fazla ortak katarak daha da büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı
Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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