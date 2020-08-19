Paris Saint Germain Oyuncularının Final Sevinci
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Red Bull Leipzig'i üstün bir oyunla 3-0 mağlup ederek tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etmeye hak kazanan PSG oyuncularının maç sonu sevinç görüntülerine tanıklık edelim.
19.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:37
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Red Bull Leipzig'i üstün bir oyunla 3-0 mağlup ederek tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etmeye hak kazanan PSG oyuncularının maç sonu sevinç görüntülerine tanıklık edelim.
Kaynak: Dugout