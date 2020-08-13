Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi Yarı Final Sevinci
Paris Saint-Germain oyuncuları Atalanta'yı yenip Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmelerini böyle kutladı. Parisliler, maçın son dakikalarında Marquinhos ve Choupo-Moting'in golleri sayesinde Atalanta Bergamo'yu yendi ve uzun yıllar sonra ilk defa yarı finale çıktılar.
13.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:27
Paris Saint-Germain oyuncuları Atalanta'yı yenip Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmelerini böyle kutladı. Parisliler, maçın son dakikalarında Marquinhos ve Choupo-Moting'in golleri sayesinde Atalanta Bergamo'yu yendi ve uzun yıllar sonra ilk defa yarı finale çıktılar.
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Kaynak: Dugout