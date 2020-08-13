Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi Yarı Final Sevinci Paris Saint-Germain oyuncuları Atalanta'yı yenip Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmelerini böyle kutladı. Parisliler, maçın son dakikalarında Marquinhos ve Choupo-Moting'in golleri sayesinde Atalanta Bergamo'yu yendi ve uzun yıllar sonra ilk defa yarı finale çıktılar.

Paris Saint-Germain oyuncuları Atalanta'yı yenip Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmelerini böyle kutladı. Parisliler, maçın son dakikalarında Marquinhos ve Choupo-Moting'in golleri sayesinde Atalanta Bergamo'yu yendi ve uzun yıllar sonra ilk defa yarı finale çıktılar. Kaynak: Dugout