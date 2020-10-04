Paris "maksimum alarm" seviyesine geçti
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Paris "maksimum alarm" seviyesine geçti

04.10.2020 23:56 | Son Güncelleme: 05.10.2020 00:00
Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs salgınında artan vaka sayılarının ardından "maksimum alarm" seviyesine geçildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs salgınında artan vaka sayılarının ardından "maksimum alarm" seviyesine geçildi.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar yeniden başladı. Fransa Başbakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, korona virüs salgınında artan vaka sayıları nedeni ile başkent Paris ve banliyösünde maksimum alarm seviyesine geçildiği aktarıldı. Başbakanlık, yarın yerel saatle 11.30'da emniyet merkezinde yapılacak olan basın toplantısı ile başkentte uygulanacak yeni kısıtlamaların açıklanacağını bildirildi.

Başbakanlık, "Hükümet dün Halk Sağlığı Yüksek Kurulu'nun restoranların açılmasıyla ilgili görüşünü aldı. Alarmın yüksek olduğu bölgelerde ve azami alarm bölgelerinde uygulanacak güçlendirilmiş bir sağlık protokolü yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı. Kentte yeni kısıtlamaların Salı günü itibari ile yürürlüğe girmesi beklenirken, diğer yandan maksimum alarm seviyesinde artık bar ve restoranların kapatılmayacağı bildirildi.

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 kişi de Covid-19 tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 619 bin 190'a yükselirken, son 24 saatte 32 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 32 bin 230'a ulaştı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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