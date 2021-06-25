Paris Hilton ve Türk kuaför ABD'de ortak işletme kuruyor
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Paris Hilton ve Türk kuaför ABD'de ortak işletme kuruyor

Paris Hilton ve Türk kuaför ABD'de ortak işletme kuruyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ünlü moda tasarımcısı, oyuncu ve manken Paris Hilton, Londra'da kuaför salonu sahibi olan Samet Zili ile ortak olarak ABD'de güzellik merkezi açmaya hazırlanıyor.

Ünlü moda tasarımcısı, oyuncu ve manken Paris Hilton, Londra'da kuaför salonu sahibi olan Samet Zili ile ortak olarak ABD'de güzellik merkezi açmaya hazırlanıyor.

Teklifin Paris Hilton'un kendisinden geldiğini söyleyen Türk işletmeci Zili, Instagram hesabından konuyu duyurmasının ardından telefonunun hiç susmadığını ifade etti. Gerek bu konuda tebrik etmek isteyenler gerekse ortak olmak isteyenlerin çokluğundan dolayı gayet memnun olduğunu ifade eden Samet Zili, "Paris Hilton'un teklifini Instagram hesabımda paylaştığımdan beri tabiri caizse hesabım ve telefonum yıkılıyor. Mesajlardan dolayı telefonum kilitlendi desem yeridir. Özellikle Türkiye'deki camiadan gelen telefonlar ve tebrikler o kadar fazla ki hepsine yetişmekte zorlanıyorum. Bu projenin heyecanını benimle paylaşan bütün dostlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"MESLEĞİM YAŞAMA AMACIM HALİNE GELDİ"

Türkiye'den İngiltere'ye gitmesi ile birçok fırsatın önüne geldiğini vurgulayan Zili, "İnsan, mesleğini aşk derecesinde yapınca başarı da kaçınılmaz olarak peşinden geliyor. Genç yaşıma rağmen buralara kadar gelmem işime aşk derecesinde bağlı olmamdan kaynaklanıyor. Saç stili ve tasarımı artık benim işim olduğu kadar yaşama amacım haline geldi. O nedenle işimi aşkla ve tutkuyla yapıyorum. Her gün işe değil hayatıma geri geliyorum. Çalışırken hayat buluyorum, yaşadığımı hissediyorum. Sanırım Paris Hilton da benim bu yönümü gördü ve çok sevdi. O nedenle benimle ortak olmak istediğini söyledi" diye konuştu.


Paris Hilton ve Türk kuaför ABD'de ortak işletme kuruyor
Paris Hilton ve Türk kuaför ABD'de ortak işletme kuruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Paris Hilton ve Türk kuaför ABD'de ortak işletme kuruyor - Haberler Ekonomi
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