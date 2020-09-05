Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk'ün olimpiyatlarda hedefi altın madalya
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Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk'ün olimpiyatlarda hedefi altın madalya

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan takım olarak madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

05.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:26

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan takım olarak madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sevilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirtti.

Hem okulu hem sporu birlikte sürdürdüğünü anlatan Sevilay, "Lise son sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır milli takıma hizmet ediyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarımıza 4 ay kadar evden devam ettik. O süreçte federasyonumuz ve hocalarımızla on-line görüştük. İrtibatımızı hiç koparmadık. Antrenörlerimiz vasıtasıyla formda kalmak adına sürekli egzersiz yaptık. Yarın yarışacakmışız gibi kendimizi hazır hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyası bulunan 17 yaşındaki Sevilay, artık Tokyo olimpiyatlarına odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza tekrar başladık. 3 aydır çalışmalarımıza havuzda devam ediyoruz. İnşallah bu kamplarımız devam edecek. Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalar ile dönmek istiyoruz. Takım olarak birinci olup, bayrağımızı dalgalandıracağız. Buna inanıyorum."

Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk'ün olimpiyatlarda hedefi altın madalya

Kaynak: AA

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