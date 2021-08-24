Paralimpik Olimpiyatlarına kaç sporcu katıldı? 2021 Paralimpik oyunlarında toplam kaç sporcu var? Hangi ülkeden kaç sporcu var?

2021 Paralimpik oyunlarının başlamasıyla birlikte olimpiyatlara kaç sporcu katılacak, hangi ülkeden kaç sporcu yer alacak, Türkiye'den kaç sporcu katılacak merak edildi. Ülkemizi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Peki, Paralimpik Olimpiyatlarına kaç sporcu katıldı? 2021 Paralimpik oyunlarında kaç sporcu var? Hangi ülkeden kaç sporcu var? İşte bilgiler...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başlayacaktır. Paralimpik olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte olimpiyatlara katılan toplam sporcu sayısı merak edildi. Peki, 2021 Paralimpik oyunlarında kaç sporcu var? Hangi ülkeden kaç sporcu var? Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarına kaç sporcu katıldı?

PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye Saati ile 14.00'te Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bugün 24 Ağustos Salı günü saat 14:00 'da başlayacaktır. Olimpiyatları TRT Spor ve TRT Yıldız Spor kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARINA KAÇ SPORCU KATILACAK?

Oyunlarda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'yi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç ve masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek Neslihan Kavas, oyunlara 5. kez katılacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.