Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2)

Paralimpik milli masa tenisçiler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan çok sayıda madalya ile dönerek Türkiye'yi sevindireceklerine inanıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele verecek milli masa tenisçilerden Hatice Duman, Hamza Çalışkan, Merve Cansu Demir, Ali Öztürk ve Abdullah Öztürk açıklamalarda bulundu.

Milli masa tenisçi Hatice Duman, çok yoğun bir şekilde paralimpik oyunlara hazırlandıklarını belirterek, her sporcunun madalya kazanmak istediğini kendisinin de hedefinin madalya olduğunu söyledi.

Milli sporcu Hatice Duman, "Bir buçuk senedir pandemiden dolayı bizim turnuvalarımız olmuyordu, şu anda rakiplerim ne durumda bilmiyorum, onların da beni bilmediği gibi. Biz çalıştık hazırız, bakalım göreceğiz her şeyi." dedi.

Takım olarak durumlarına ilişkin de Hatice Duman, "Şansımızın her rakip takım kadar bizim de olduğunu düşünüyorum, umarım güzel sonuçlar alacağız. Biz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izlerken, her madalya ve her maçta çok heyecanlandık ve gurur duyduk olimpik arkadaşlarımızla, biz de aynı gururu yaşamak ve madalya almak istiyoruz, bizim için onların da bu gururu yaşamasını istiyoruz. İnşallah hem ailemize hem ülkemize hem de bizi destekleyen herkese bu gururu yaşatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İlk kez paralimpik oyunlara katılan milli masa tenisçi Hamza Çalışkan da Tokyo'ya iyi hazırlandıklarını dile getirerek, yaklaşık 13 yıldır takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarını ve sürekli birbirlerini desteklediklerini belirtti.

İlk kez paralimpik oyunlara katıldığını ve çok iyi çalıştığını kaydeden milli masa tenisçi Merve Cansu Demir de "Beklentim final oynamak ama tabii ki asıl amacım rengi ne olursa olsun bir madalya kazanmak." dedi.

Kendilerinin bu spora yeni başlayacaklar için de rol model olduklarının hatırlatılması üzerine milli sporcu Merve, "İnsan çalıştıkça, başardıkça, kedini daha öz güvenli ve iyi hissediyor. Tabii ki karşılığını alınca daha fazla iyi hissediyorsun, o yüzden herkesin çok fazla ve sıkı çalışıp özgür olmasını ve kendiyle gurur duymasını isterim." şeklinde konuştu.

Milli paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk de sürekli kamplarda olduğunu ve çok yoğun çalıştıklarını kaydederek, "2016'da milli takım ağabeyimle beraber 3. olmuştu, hedefim Tokyo 2020'de altın madalya alıp Öztürk ailesine armağan etmek. İnşallah Türk halkına altın madalyayı kavuştururum." ifadelerini kullandı.

Milli paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk ise sosyal hayatlarından da çok büyük feragat ederek yoğun bir kamp çalışmasından sonra Tokyo'ya geldiklerini, performans olarak üst seviyeye çıktıklarını ve onu Tokyo'da sergilemek için geldiklerini dile getirdi.

Ay-yıldızlı sporcu Abdullah Öztürk, "Çok sabrettik, çok özledik inşallah bir kaç gün kaldı müsabakaların başlamasına, buraya madalyaları toplamaya geldik, inşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan ülkemize madalya ile dönmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracak gücümüz var, hem kendime hem de takım arkadaşlarıma çok güveniyorum, çünkü çok iyi hazırlandık. Antrenörlerimiz bizi çok iyi hazırladı, madalya gelecek ama rengini, sayısını veremiyoruz, o da sürpriz olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak