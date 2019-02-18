Paraguay'da Berizzo Dönemi

Paraguay Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Eduardo Berizzo getirildi.

Paraguay'da Berizzo Dönemi

Paraguay Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Eduardo Berizzo getirildi.

Paraguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Juan Carlos Osorio'nun istifasıyla boşalan milli takımın teknik direktörlük görevini, Arjantinli Eduardo Berizzo üstlenecek.

49 yaşındaki Berizzo, Marcelo Bielsa'nın Şili Milli Takımı'nda yardımcılığını yaparak başladığı teknik adamlık kariyerinde Estudiantes, O'Higgins, Celta Vigo, Sevilla ve Athletic Bilbao takımlarını çalıştırdı.

Kaynak: AA
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