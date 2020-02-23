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Para masa tenisinde 7 madalya

Polonya'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak tamamladı.

23.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:20
Para masa tenisinde 7 madalya

'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, takım karşılaşmalarıyla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, kadınlar ve erkekler takım maçlarında birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Kadınlarda Neslihan Kavas, Ümran Ertiş ve Merve Cansu Demir'den oluşan klas 9-10 takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klas 4-5 kategorisinde ise Hamza Çalışkan, Koreli partneriyle gümüş madalyaya uzandı.

Milli takım, bu sonucun ardından organizasyonda ferdi ve takım müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA
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