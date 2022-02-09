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Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da

İhlas Haber Ajansı, Hasan Fehmi Demir - Spor
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Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da Çaykur Rizespor tecrübeli santrafor Papiss Demba Cisse'yi renklerine bağladı.

İSTANBUL (İHA) - Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da

RİZE - Çaykur Rizespor tecrübeli santrafor Papiss Demba Cisse'yi renklerine bağladı.

İstanbul'da Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da

Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da

Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Spor

Selim Selimoğlu, İstanbul, Rizespor, Spor, Haber

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