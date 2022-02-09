İSTANBUL (İHA) - Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da

RİZE - Çaykur Rizespor tecrübeli santrafor Papiss Demba Cisse'yi renklerine bağladı.

İstanbul'da Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.