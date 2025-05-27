Papara hangi bankaya ait? Papara kimin?

Papara hangi bankaya ait? Papara kimin?
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Papara hangi bankaya ait? Papara kimin? Elektronik para ve dijital ödeme çözümleri alanında Türkiye'de öne çıkan platformlardan biri olan Papara, kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor.

"Papara hangi bankaya ait?" ve "Papara kimin?" gibi sorular, arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Papara'nın hangi bankaya bağlı olduğu, kime ait olduğu, güncel durumu ve şirket yapısına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Papara hangi bankaya ait? Papara kimin?

PAPARA HANGİ BANKAYA AİT?

Papara, herhangi bir bankaya ait olmayan, bağımsız bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.

PAPARA KİMİN?

2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulmuş olup, Türkiye merkezli bir fintech şirketidir.

8 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 8 şirkete de el konuldu ve kayyum atandı. El konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.

102 FARKLI BAHİS VE KUMAR SİTESİ KURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste para trafiğine ön ayak olduğu tespiti yapıldı. Başsavcılık tespitlerine göre; Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kuruldu.

"PARALAR 274 BANKA HESABINA AKTARILDI"

Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı. Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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