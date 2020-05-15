PAOK'un Şampiyonluk Kutlaması PAOK, ezeli rakibi Olympiacos'a tüm sezon boyunca tek bir maç kaybetmeden 2018-19 sezonu lig şampiyonu oldu. Levadiakos'u 5-0 yendikten sonra şampiyonluğunu ilan eden Siyah-Beyazlılar Toumba Stadyumu ve Thessaloniki şehrinde taraftarıyla birlikte şampiyonluklarını görkemli bir şekilde kutladılar.

PAOK, ezeli rakibi Olympiacos'a tüm sezon boyunca tek bir maç kaybetmeden 2018-19 sezonu lig şampiyonu oldu. Levadiakos'u 5-0 yendikten sonra şampiyonluğunu ilan eden Siyah-Beyazlılar Toumba Stadyumu ve Thessaloniki şehrinde taraftarıyla birlikte şampiyonluklarını görkemli bir şekilde kutladılar. Kaynak: Dugout