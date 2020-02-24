PAOK Olympiacos Maçına Hazır

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

2019-2020 Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında PAOK evinde Olympiacos ile oynayacak. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir maça çıkacak olan PAOK bu maça özel bir video hazırladı. Taraftarı ve oyuncularıyla maça tam konsantre olan PAOK maçı kazanıp liderlik şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.