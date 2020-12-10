PAOK - Granada Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki PAOK - Granada Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de PAOK - Granada maçıdır. Peki PAOK - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

PAOK - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

PAOK - Granada maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

PAOK - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PAOK - Granada maçının Türkiye kanallarından yayını bulunmamaktadır.

PAOK - GRANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Toumba Stadyumu, Thessaloniki'da oynanacak.