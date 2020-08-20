PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçını yönetecek hakem Daniele Doveri'nin geçmişte Yunanistan Ligi'nde görev yaptığı belirlendi.
20.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:24
Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçını yönetecek İtalyan hakem Daniele Doveri'nin geçmişte Yunanistan Ligi'nde görev yaptığı ortaya çıktı.
Doveri, 2018-2019 sezonunda Aris-PAOK karşılaşmasını yönetmiş ve PAOK deplasmandaki maçı 2-1 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİ
Yaşanan bu gelişmeler Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı.
25 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
PAOK-Beşiktaş karşılaşması 25 Ağustos salı günü saat 21.00'de Yunanistan'da oynanacak.