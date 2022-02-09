Çatı ve cephe panelleri sektörünün lider kuruluşlarından Panelsan, 2022 yılında payları halka arz edilecek ilk şirket oluyor. 9-10-11 Şubat tarihleri arasında talep toplanacak olan Panelsan halka arzında, şirket paylarının ek satış hariç yüzde 25.67'si, ek satış dahil yüzde 28'i halka arz edilecek. Panelsan halka arz eşit mi? Panlesan halka arz ne zaman, şartları ne?

PANLESAN HALKA ARZ NE ZAMAN, ŞARTLARI NE?

Panelsan Gedik Yatırım Liderliğinde Halka Arz Ediliyor!

Talep Toplama Tarihleri : 9 - 10 -11 Şubat

Talep Toplama Fiyatı : 10,20 TL

Halka Açıklık Oranı :

Ek satış hariç %25,67,

Ek satış dahil %28

Halka Arz Büyüklüğü :

Ek satış hariç 196.350.000 TL

Ek satış dahil 214.200.000 TL

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