Pandemi veri merkezlerine ihtiyacı artırdı; pazarın yüzde 16 büyümesi bekleniyor

Büyük veri endüstrisi gelişirken, veri merkezleri de dünyanın dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Yenilenen küresel düzene uyum sağlamak, elde edilen verileri doğru yönetmek, depolamak ve yaşamı iyileştirmek için inşa edilen bu kritik tesisler, yakın zamanlı bir geçmişi olmasına rağmen bu alanda uzman şirketler tarafından operasyonu gerçekleştirilen yapılar olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde attığımız her adımda geriye veri bıraktığımızı ifade eden Beste Uçak, "Dünya bu verilerin saklanacağı büyük veri merkezlerine yöneldi ve Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkede veri merkezi projeleri artış gösterdi. İlk çağlarda takas yöntemi ile başlayan ticaret, orta çağda yerini altına bıraktı, daha sonra hayatımıza para girdi, günümüzün değeri ise 'veri' olarak ön plana çıktı. Veri o kadar kıymetli hale geldi ki ülkeler kendi verilerini depolamak için yatırım planları ve teşvik programları açıklamaya başladılar" diye konuştu.

VERİ MERKEZİ PROJELERİMİZLE OPTİMUM FAYDA MİNİMUM ENERJİ TÜKETİMİ HEDEFLİYORUZ

Dünyanın hızla dijitalleştiği günümüzde veri merkezlerinin büyük önem kazandığını aktaran Uçak, "Mikrolink olarak Türkiye'nin en büyük, prestijli şirketlerine çağın ötesinde çözümler sunuyoruz. Veri merkezi projelerinde, veri merkezi konsept tasarım, eğitim, beyaz alan tasarımı, planlama, ürün tedariği ve uygulaması, proje yönetimi ve sertifikasyon danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bütünsel planlama anlayışımızla, veri merkezi projeleri ile ilgili gerekli tüm fizibilite çalışmalarını yaparak, ihtiyaca en uygun tasarımı hazırlayabiliyoruz. Yaptığımız beyaz alan tasarımlarında öncelik verdiğimiz en önemli konu; veri merkezi içerisinde yer alan tüm cihazlardan optimum faydayı minimum enerji tüketimi ile almak. Tasarladığımız bu yeşil veri merkezlerine kurduğumuz otomasyon sistemleri ile de enerji tüketimini ve diğer parametreleri izleyerek, bunları anlamlı bilgi olarak sunabiliyoruz ve böylelikle veri merkezlerini akıllı hale getiriyoruz. Herkesin yeni yeni pozisyon aldığı veri merkezi sektöründe, teknoloji sektörünün en iyi şirketleri tarafından tercih ediliyor olmak, profesyonelliğimizin göstergesi. Ayrıca beyaz alan tasarım, uygulama tarafında verdiğimiz eğitimlerle de bilgi ve tecrübemizi paylaşıyor, sektörün iyileştirilmesi için hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

ICT alanında sundukları çözümlerden de bahseden Uçak, "Tüm bunların dışında ICT-Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında sunduğumuz IT altyapı çözümleri ve veri güvenliği olarak adlandırdığımız alanlarda başarı öyküleri yaratıyor ve uluslararası standartlara uygun çalışmalar yapıyoruz. Sunduğumuz tüm çözümlerin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyor ve projenin stratejik hedeflerine uygun, yüksek kalitede ve güçlü bir teknik altyapıya dayanan ICT çözümleri sunuyoruz. Getirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz ile çağın ötesinde hizmetler ve servisler vermeye 2022 yılında da devam edeceğiz. Şu anda hali hazırda Cisco, Lenovo, Huawei, Dell, Juniper gibi birçok global firmanın resmi iş ortağı konumundayız. Önümüzdeki günlerde yeni inovatif ürün ve hizmetlerimiz ile teknoloji odağında öncü olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ORTADOĞU'NUN İLK TİCARİ 5G AĞINI KURDUK

Dijital dönüşüm çağında 5G'nin önemli bir gündem maddesi olduğunu ve altyapı sistemleriyle sektörde bu anlamda öne çıktıklarını söyleyen Mikrolink Genel Müdür Yardımcısı Doğan Eraslan ise "İletişim, dünyada her zaman en önemli ve üzerine en çok teknoloji geliştirilen konuların başında geliyor. Çünkü uzakları yakın eden iletişim teknolojileri geliştikçe yaşam, daha kolay ve daha iyi standartlara ulaşıyor. İletişim sektörünün temelini oluşturan telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri, 2021 yılında da hızla ilerleme kaydetti ve 5G konusunda yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korudu. 5G yani beşinci nesil kablosuz teknoloji, kablosuz hücresel ağ standartlarının evrimleşmiş halidir. 4G ile 5G arasındaki en önemli fark; daha yüksek oranda veri hızı ve daha düşük gecikme süresidir. Yani 5G=hız diyebiliriz. 2023'e kadar 1.01 milyar 5G bağlantısı olacak, bu da 2022-2026 arasındaki beş yıllık dönemde yüzde 217,2'lik bir yıllık büyüme oranı anlamına geliyor. Yapılan araştırmalara göre 5G'nin 2026 yılına kadar 11 milyar dolar değerinde yeni iş kolları yaratacağını gösteriyor. Dünya bir yandan var olan iletişim sistemlerini iyileştirip, mevcut kapsama alanlarını genişletmek üzerine çalışırken bir yandan da bazı ülkeler özelinde 5G'ye geçti ve bazı ülkeler ise 5G altyapılarını oluşturma sürecine devam etti. Biz de bu süreçte Mikrolink olarak Ortadoğu'nun ilk ticari 5G ağını kurduk" diye konuştu.

ARTIK "AMELİYAT İÇİN YURT DIŞINA GİDİYORUM LAFI FİLMLERDE KALACAK"

"1980 yılında 1G ile hayatımıza giren kablosuz iletişim teknolojileri, bugün 5G ile zirveye çıksa da dünyanın hemen her bölgesinde farklı bir şekilde gelişim gösteren 5G'ye geçiş süreci, ciddi bir fiber altyapı gerektiriyor. 2016 yılında 4,5G teknolojisine geçen Türkiye'de de şu an altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Telekomünikasyon ve bilişim şirketlerinin 5G için altyapı kurma işleri son hızla devam ederken biz de altyapı faaliyetlerimize devam ediyoruz" diyen Eraslan" İletişim sektöründe kaydedilen bu hızlı gelişmelerin bazı sektörlere ciddi anlamda yenilikler getireceği öngörülmektedir. Özellikle sağlık sektöründe 5G'nin devrim niteliğinde yeniliklere yol açacağı aşikardır. Artık uzaktan izleme, evde bakım, uzak bölgelerdeki hastaların ihtiyaçlarını karşılama gibi çok çeşitli sağlık uygulamaları rutin hale gelecek. Sağlık sistemleri 5G'yi kullandığında, hastalar daha erken tedavi olabilecek ve sahada bulunmayan uzmanlara erişilebilecek. Yapay zeka ile entegre oluşturulacak sistemlerle uzaktan komut verilerek ameliyatlar yapılabilecek. Yani artık "Ameliyat için yurt dışına gidiyorum lafı filmlerde kalacak" doktorunuz nerede olursa olsun uzaktan size müdahale ile ameliyat edebilecek. 5G teknolojisi ile dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı Çin'de yapıldı; Çinli bir cerrah, 5G teknolojisini kullanarak 3 bin kilometre ötedeki bir hastanın beyin ameliyatını gerçekleştirdi. Bugüne kadar kullanılan 4G teknolojisi video ve uzaktan kontrol gecikmeleri nedeniyle tıbbi müdahalelerde kullanılamıyordu. Ancak 5G teknolojisi yaşanan anlık gecikmeleri ortadan kaldırıyor ve gerçek zamanlı koordinasyon özelliği sayesinde ameliyatların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Bu da aslında 5G'nin bazı sektörlerde ne kadar büyük devrimler yaratacağını gösteriyor" dedi.

Mikrolink'in 5G çalışmalarından da bahseden Doğan Eraslan açıklamasının devamında, "Biz Mikrolink olarak çok uzun yıllardır iletişim altyapıları kuruyoruz. Sadece 5G değil bina içi kapsama (IBS), Tetra, dizayn, optimizasyon, WDM, FTTX ve zayıf akım (LV) çözümleri üretiyoruz. 2021 yılında Vodafone'la İngiltere için yaptığımız iş birliği sonucu ülke çapında yüzlerce IBS projesi gerçekleştirmek için ve çeşitli operatörler ile fiber altyapı projelerinde yer almak üzere çalışmalara başladık. Böylece kesintisiz iletişim çalışmalarımızı Avrupa'ya taşıdık. NCR ile 6 Avrupa ülkesinde WDM bakım anlaşması imzaladık. Katar'da Ericsson ile Arap Kupası ve 2022 FIFA Dünya Kupası bakım anlaşması imzaladık, Katar Doha Havalimanı zayıf akım projesini hayata geçirdik ve sektörün lider şirketi Ooredoo ile de 5G proje anlaşması imzaladık. Dünyanın ritmini değiştirecek 5G için dünya standartlarında altyapı hizmeti veriyor ve bu konudaki uzmanlığımızı tüm dünyadaki iş ortaklarımız ile paylaştığımız küresel bir stratejide yürütüyoruz" dedi.

İNSANIN OLDUĞU HER YERDE KESİNTİSİZ İLETİŞİMİ SAĞLIYORUZ

Mevcut iletişim sistemlerinin altyapısının güncellenmesinin önemine dikkat çeken Mikrolink Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öktem "Yeni iletişim çözümleri kadar mevcut iletişim sistemlerinin sürdürülebilirliği de çok önemli. Mikrolink olarak 15 yıla yakın süredir Vodafone ile mobil ve sabit network alanlarında çözüm ortaklığımızı sürdürüyor, bu kapsamda tüm network ağının arıza bakım, kurulum ve 7/24 işletme operasyon hizmetlerini yürütüyoruz. Yangın ve deprem gibi doğal afetlerle karşılaştığımız durumlarında bölgeye ilk ulaşan ekiplerimizle, sahalarda kesintisiz iletişimin devam etmesi ve bölgede zarar gören vatandaşlarımızın hızlıca hayata tutunmaları için büyük özveri ile çalışıyoruz. Ayrıca ses ve internet servisi sağlanamayan kapalı alanlara kurduğumuz telekomünikasyon teknolojileri sayesinde, her alanda iletişimin kesintisiz devam etmesi için çözümler sunuyoruz. Son olarak 2021 yılının son aylarında hayata geçirdiğimiz İBB Metro projemizle İstanbul'da her gün 2 milyon kişinin kullandığı metro hatlarında internet ve sesli görüşme imkanlarını sağlamış olduk. Bu aktivasyon ile artık "metrodayım, bana ulaşamazsın" devrini ortadan kaldırdık. 2022 yılında da hayata geçirmeyi planladığımız yeni projelerle de insanın olduğu her yerde iletişimi sağlayacak, yaşamı iyileştiren çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.