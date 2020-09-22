Pandemi sürecinin esnaflara etkisi
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Pandemi sürecinin esnaflara etkisi

Fatsa Genç İş Adamları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, pandemi sürecinden en fazla küçük ve orta ölçekli esnafın etkilendiğini söyledi.

Pandemi sürecinin esnaflara etkisi
22.09.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:34

Fatsa Genç İş Adamları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, pandemi sürecinden en fazla küçük ve orta ölçekli esnafın etkilendiğini söyledi.

Başkan Erdik yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizim için en sevindirici olan bölgemizin ana geçim kaynağı fındığın iyi para etmesi oldu. Üretici fındığını yüksek fiyatlara satmasıyla piyasa da bir hareketlilik sağlanmasını bekliyoruz. Ancak bu hareketliliğin kısa vadeli olacağını düşünüyorum. Ne yazık ki uzun vadede önümüzde sıkıntılı günler yaşanabilir. Bu günleri mümkün olduğu kadar birlik ve beraberlikle atlatabileceğimiz kanaatindeyim. Bizler de sivil toplum kuruluşları, dernekler olarak elimizden geldiğince esnafımızın sıkıntılarını dile getiriyoruz ve nasıl yardımcı olabiliriz diye çabalıyoruz. Bu sıkıntıları sadece bizim çabalarımızla çözemeyeceğimiz ortada. İşin muhataplarına bu konuyu iyi anlatmak gerekiyor. Esnafımızın kredilerini öderken zorlandığını görüyoruz, bu konuda yetkililere çağrıda bulunuyoruz, kredi ödemelerinde erteleme ve kolaylık sağlanması gerekiyor. İnşallah bu çağrımız ivedilikle yanıt bulur çünkü aralık ocak gibi korona virüs sürecinde bir artış olacağı söyleniyor bu da zaten sıkıntıda olan esnafımızı daha da fazla sıkıntıya sokacaktır" dedi.

Erdik, pandemi sürecinde bazı etkinliklerini askıya aldıklarını sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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