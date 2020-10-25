"Pandemi nedeniyle otomobil bakımlarınızı erken yaptırın" uyarısı
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"Pandemi nedeniyle otomobil bakımlarınızı erken yaptırın" uyarısı

25.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:53

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hizmet veren oto servisi Fevzi Demirkıran araç sahiplerine kış ayları için uyarılarda bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hizmet veren oto servisi Fevzi Demirkıran araç sahiplerine kış ayları için uyarılarda bulundu. Bu yıl her şeyden önemlisi havaların soğumasıyla kapalı alanda çalışmak zorunda kalacakları için araç sahiplerini uyaran Demirkıran, "Pandemiye karşı önlem amaçlı daha erken bakımlarımızı yaptırmalıyız." dedi.

Her türlü motorlu araca mutlaka kış bakımı yapılması konusunda uyarılarda bulunan otomobil servis Fevzi Demirkıran, "Yaz mevsimi bitti. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Bizler yaz mevsimi boyunca kışlık yiyeceklerimizi, yakacak, giyecek ihtiyaçlarımızı hazırladık. Nasıl kendi sağlığımız ve yaşayabilmemiz için hazırlıklar yapıyorsak, araçlarımızı da kışa hazırlamamız gerekmektedir. Bizler araç bakımlarını genellikle son günlere bırakırız. Havalar birden soğur ve sıkışırız. Servis önlerinde yığılmalar yaşanır. Oysa kış mevsimi bakımları zaten bellidir. Nasıl insanların zamanında bakım ve kontrole ihtiyacı varsa, araçlarımızın da bakıma ihtiyacı vardır." dedi.

Kasım ayı itibariyle kışlık bakımların başlaması gerektiğine dikkat çeken Fevzi Demirkıran, "Kasım ayı itibariyle araçlarımızın yağ bakımı, rot balans bakımı, balata bakımları gibi rutin ve zorunlu bakımlarının dışında kışın mutlaka gerekli olan antifrizleri kontrol ettirip, eksik veya yoksa mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Antifriz kışın motor sıvısının donmasını engeller, soğuk havalarda araçların daha rahat çalışmasını sağlar. Soğuklara karşı kaloriferlerimizi mutlaka kontrol ettirmeliyiz. Silgeçlere özellikle buzlanmaya karşı antifrizli cam suyu doldurmalıyız. Türkiye'de her geçen gün araç sayısı artıyor. Araçlara periyodik bakımlar yapılmadığı zaman çok büyük maddi hasarlara neden olabiliyor. Araçların ömrü kısalıyor. Bu yıl her şeyden önemlisi havaların soğumasıyla kapalı alanda çalışmak zorunda kalacağımız için, pandemi salgınına karşı önlem amaçlı daha erken bakımlarımızı yaptırmalıyız." diye konuştu. - MANİSA

'Pandemi nedeniyle otomobil bakımlarınızı erken yaptırın' uyarısı
'Pandemi nedeniyle otomobil bakımlarınızı erken yaptırın' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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