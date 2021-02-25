Pandemi, mimari tasarım ve dekorasyon çözümlerini dijitale taşıdı

Pandemiyle okul ve ofislerin evlere taşınması, yaşam alanlarında dönüşümü de beraberinde getirdi. Dijitale taşınan mimari tasarım ve dekorasyon çözümleri ise bu dönüşümün en büyük yardımcıları oldu. Flamingio.com Kurucusu Gizem Çetin, "Online alışverişte gıda harcamalarının yanı sıra dekoratif eşyalar, yeni mutfak aletleri gibi evdeki yaşamı iyileştiren ve kolaylaştıran yatırımlar hız kazanırken, yeni mimari çözüm arayışları da başladı" dedi.

Pandemiyle daha sık zaman geçirilen yaşam alanlarındaki ihtiyaçlar da değişmeye başladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre, pandemiden önce yüzde 5'i bile bulmayan evden çalışan sayısı yüzde 50'nin üstüne çıktı. Bu durum, evlerde yeni mimari tasarımları ve dekorasyon çözümlerini acil ihtiyaç haline getirdi. Dekorasyon ve iç mimari alanlarında çözümler sunan markalar da hizmetlerini çeşitlendirerek dijitale taşıdı. Geleneksel mimari çözümlere kıyasla daha hızlı ve erişilebilir fiyatlarla çözümler sunan online mimarlık ve dekorasyon platformları öne çıkmaya başladı.

Online platformların dünyada hızla geliştiğini, Türkiye'de ise pandeminin etkisiyle yeni yeni keşfedildiğini vurgulayan online mimari tasarım ve dekorasyon platformu Flamingio.com Kurucusu Gizem Çetin, konuya ilişkin şu tespitlerde bulundu:

"Sosyal alanlardan uzak yaşantı, ofislerin eve taşınması gibi etkenlerle evler yaşamın merkezine yerleşti. Bu dönemde online alışverişte gıda harcamalarının yanı sıra dekoratif eşyalar, yeni mutfak aletleri gibi evdeki yaşamı iyileştiren ve kolaylaştıran yatırımlar hız kazanırken, yeni mimari çözüm arayışları da başladı. Çünkü pandemi evlerimizi 24 saati sığdırdığımız, okulu da ofisi de eğlenceyi de içine taşıdığımız aktif bir yaşam alanına dönüştürdü. Bu durum pandemi öncesinde lüks kategorisinde değerlendirilen iç mimari çözümlerini ihtiyaç haline getirdi. Bu yönde hizmet veren dijital platformlar ise yarattıkları maliyet ve zaman tasarrufuyla tüketici beklentilerini tam olarak karşılayarak hayatı da kolaylaştırdı."

"PANDEMİYE HAZIRLIKLI YAKALANDIK"

Flamingio.com'u online mimarlık ve dekorasyon çözümleri sunan platformların dünyadaki hızlı gelişiminden aldıkları ilhamla Türkiye'nin ilk online dekorasyon platformu olarak 2018'de hayata geçirdiklerini belirten Çetin, "Platform olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek pandemiye hazırlıklı yakalandık. Pek çok marka bu yönde verdiği hizmeti henüz yeni yeni online ortama taşırken, biz bunu pandemiden önce yapmıştık. Sektörde oluşan boşluğu doldurarak, sunduğumuz maliyet ve zaman tasarrufuyla markamızı kısa sürede olgunlaştırmayı başardık" dedi.

Tüketiciler, serbest çalışan iç mimarlar, mobilya ve dekorasyon şirketleri gibi farklı kullanıcı gruplarını aynı çatı altında buluşturduklarını belirten Çetin, sundukları hizmetleri ise şöyle aktardı:

"Online dekorasyon ve e-mağaza olmak üzere iki ana fonksiyon üzerine kurulu platformumuzun online dekorasyon bölümünde, kapsamlarına ve sürelerine göre ayrıştırılmış 3 hizmet paketi sunuyoruz. Tüketiciler, tasarımcılar ile eşleşip, seçilen hizmet paketi doğrultusunda proje talebinde bulunabiliyor. E-mağazada ise farklı tarzlara göre etiketlenmiş birçok farklı markanın mobilya ve dekorasyon ürünü yer alıyor. Bu modül aynı zamanda, tasarımcılar tarafından gerek görüldüğü takdirde projelerinde kullanılmak üzere geniş bir ürün yelpazesi de sunuyor. Tüm mimari çözümler ve dekorasyon ihtiyaçları tek adresten karşılanıyor. Bu da tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor."

TÜKETİCİLERİN TARZLARI QUİZLERLE ANALİZ EDİLİYOR

Bu girişimi Avrupa'ya da taşımak istediklerini kaydeden Gizem Çetin, platformun tüketici dostu yönlerini şöyle sıralıyor:

"Platform aracılığıyla tüketicilerin günlük aktivitelerini sınırlandırmadan, yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duyulmadan çözümler sunuyoruz. Tüketiciler, tasarımcılarımızın eğitim bilgilerini ve dekorasyon stillerini içeren profillerine bakarak tercihlerini belirliyor. Tüketicilerimiz için bir rehber değeri taşıyan, içerisinde 30 farklı tasarım stili bulunan tasarım quizimiz sayesinde tüketicileri kendileri için en uygun tasarımcıyla buluşturuyoruz. Proje teslim sürelerimiz, seçilen pakete göre 1- 7 gün arasında değişiyor. Geleneksel iç mimarlık ofisleri, projeleri bütünsel olarak ele alırken, ihtiyaç bazlı hizmet verdiğimiz için tüketicilerimizin bütçelerine uygun projeler geliştirebiliyoruz. Projelerimize tüketicilerimizin bütçeleri yön verdiği için beklenmedik sürprizler ortaya çıkmıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı