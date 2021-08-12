Pandemi döneminde ilk kez düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına yoğun katılım
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Pandemi döneminde ilk kez düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına yoğun katılım

Pandemi döneminde ilk kez düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına yoğun katılım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'de pandemi döneminde ilk defa düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na 1000'in üzerinde sporcu katıldı.

Türkiye'de pandemi döneminde ilk defa düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na 1000'in üzerinde sporcu katıldı.

Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri ikinci gününde devam etti. 59 ilden bin 170 sporcu katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye girecek olan sporcular Gürcistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Pandemi döneminde ilk şampiyonanın Tokat'ta yapıldığını belirterek, "Mart ayında pandemi tedbirleri nedeniyle faaliyetlerimiz durdurulmuştu. 2021 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında haliyle pandemi nedeniyle uluslararası federasyon tarihlerini değiştirdi. O yüzden ilk müsabakamız" dedi.

Bilek güreşi temaslı sporlar arasında yer alıyor

Bilek güreşi sporunun temaslı sporlar arasına alındığına dikkat çeken Kurt, "Sporcular birbirlerinin ellerini kavrayarak ve yaklaşık 66 santimetre genişliği olan bir masa karşısında yüz yüze bilek güreşi yaptıkları için biraz riskli. Bu anlamda gerekli tedbirleri aldık. Müsabaka sırasında hakemler eldiven ve maske takıyor. Sporcuların HES kodları sorgulanarak ateş ölçümleri yapılıyor. Farklı saatlerde yarışma kategorilerini salona alıyoruz. Gençliğimiz her şeyden önemli. Federasyon olarak sporcularımızın sağlığını korumayı birinci hedef olarak belirledik" diye konuştu. - TOKAT

Pandemi döneminde ilk kez düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına yoğun katılım
Pandemi döneminde ilk kez düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına yoğun katılım
Pandemi döneminde ilk kez düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına yoğun katılım
Pandemi döneminde ilk kez düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına yoğun katılım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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