Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
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Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 11 Mart'tan bu yana 2 aylık verileri inceleyen BKM Kitap, bu süreçte en fazla kitap alışverişi yapan şehirleri İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri olarak açıkladı.

Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
21.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:32

Avrupa'nın en büyük kitabevi olan BKM KİTAP normalleşmeye dönüşün başladığı bugünlerde, kitapseverler için pandemi günlerinde kitap alışverişinde neler değişti sorusuna yanıt verecek nitelikte bir tablo açıkladı. Türkiye'nin ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan 10 Mayıs 2020 tarihine kadar olan 2 aylık dönemdeki kitap alışverişleri istatistiklerini okuyucularla buluşturan BKM KİTAP'ın verileri ilginç sonuçlar içeriyor.

SİPARİŞ VERENLERİN YÜZDE 60'I KADIN

BKM KİTAP'ın pandemi döneminde alışveriş yapan kitapseverler üzerinden oluşturduğu istatistikler internetten kitap siparişi verenlerin büyük çoğunluğunun (yüzde 35) 25-34 yaş aralığında toplandığını gösteriyor. Ayrıca sipariş veren kitapseverlerin yüzde 60'ının kadın olması artık kadınların kitap okuma alandaki liderliğini pekiştiren bir rakam oldu.

Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu

EN ÇOK KİTAP SİPARİŞİ VERİLEN İLLER

Pandemi dönemine ilişkin ortaya çıkan bir diğer veri ise en çok kitap siparişi verilen illerin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK SİPARİŞ VERİLEN İLLER

Nüfusa göre en çok kitapseverin bulunduğu iller ise sırasıyla Bursa, Bilecik, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Karabük, Denizli, Balıkesir ve Erzincan oldu.

Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu

EN ÇOK SATAN ON KİTAP

Ayrıca pandemi döneminde bkmkitap.com üzerinden yapılan siparişlere göre 11 Mart-10 Mayıs 2020 döneminde en çok satan 10 kitap şu şekilde sıralandı:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı,

İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali,

Kral Şakir 8 - Macera Adası! - Varol Yaşaroğlu,

Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos,

Simyacı - Paulo Coelho,

Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo,

1984 - George Orwell,

Körlük - Jose Saramago,

Hayvan Çiftliği - George Orwell,

Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu

EN ÇOK OKUNAN 10 YAZAR

Pandemi döneminde en çok okunan 10 yazarlar da şunlar:

Sabahattin Ali,

Stefan Zweig,

Ahmet Ümit,

Franz Kafka,

Fyodor Mihayloviç,

Dostoyevski,

George Orwell,

Varol Yaşaroğlu,

Zülfü Livaneli,

Beyza Alkoç,

Jose Mauro de Vasconcelos

EN ÇOK KİTAP HAFTA BAŞINDA ALINIYOR

Yine pandemi döneminde roman en çok okunan tür olurken, pazartesi günleri ülkemizdeki okurların en çok kitap alışverişi yaptığı gün oldu. Diğer en çok okunan kategoriler ise şu şekilde sıralandı; Edebiyat, çocuk, sınavlara hazırlık, eğitim, tarih kitapları.

KİTAP DIŞINDA EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER

Pandemi dönemine dair istatistikler; insanların evde kitap okuyarak zaman geçirme dışında oyunlara da vakit ayırdıklarını gösteriyor. Kitap dışında en çok satan ürünler; kitap okuma gözlüğü, puzzle, mandala, boya kalemleri oyun kartları.

Kaynak: İHA

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