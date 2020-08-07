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Pandemi bayram alışkanlıklarını değiştirdi: Bayrama özel kıyafet alınmadı!

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 'Pandemi Sürecinde Kurban Bayramı' başlıklı anket çalışması gerçekleştirdi. "Bu bayramda bayramlık olarak yeni kıyafet aldınız mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 82.6'sının olumsuz yanıt verdi.

Pandemi bayram alışkanlıklarını değiştirdi: Bayrama özel kıyafet alınmadı!
07.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:59

PANDEMİDE BAYRAM ZİYARETİ SINIRLI KALDI

Katılımcıların yüzde 26.4'ünün bayramı tamamen evde izole olarak geçirdiklerini belirtildi., "Yüzde 54.3'ü kısmen izole geçirdiklerini kaydetti. Aynı şekilde katılımcıların yüzde 13.8'i bayramda akrabaları ile yüz yüze görüşmeyi tercih ettiklerini söylerken, yüzde 53.2'si akrabaları ile online olarak görüşmeyi tercih etti.

SADECE %8.9'U TATİL OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Bayramı tatil olarak değerlendirip değerlendirmedikleri yönündeki soruya katılımcıların yalnız yüzde 8.9'u tatil olarak değerlendirdiklerini, yüzde 10.3'ü kısmı bir tatil yaptıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 73.6'sı bayramı evde geçirdi. 'Pandemiden önceki dönemde bayramları nerede geçirirdiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 43.8'i yakın akrabalarımın yanında, yüzde 38.2'si kendi evimde, yüzde 8.7'si tatil beldesinde, yüzde 6.9'u yakın arkadaşlarımın yanında yanıtını verdi. Bayramı tatil olarak değerlendiren kesimin davranışı yine aynı kalırken, özellikle yakın akraba ve arkadaş ziyaretlerinde önemli bir düşüş gözlendi.

BAYRAM PANDEMİDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yüzde 55'i pandeminin bayram üzerinde olumsuz etkisi etkilendi. Yüzde 11.6 oranında katılımcı bayramın pandemiden olumsuz etkilenmediğini ifade etti. Pandemi, katılımcıların yüzde 45'inin bayram planlarını değiştirdi. Katılımcıların yüzde 16.3'ü pandemi dönemindeki bayramın beklentilerini karşıladığını belirtirken, yüzde 46.3'ü ise beklentilerinin karşılanmadığını belirtti. Sonuçlar, pandeminin bayram üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğunu gösteriyor.

KURBAN KESİMLERİ DE ETKİLENDİ

Araştırmaya katılan katılımcılardan Pandeminin katılımcıların yüzde 35.9'unun kurban kesim şeklini etkilediğiniyüzdebelirtilirken; yüzde 46.8'i kurban kestiğini, yüzde 25.1'i vekalet vererek kestirdiğini ve yüzde 28'i kurban kesmediğini ifade edildi.

BAYRAMA ÖZEL KIYAFET ALINMADI

"Bu bayramda bayramlık olarak yeni kıyafet aldınız mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 82.6'sının olumsuz yanıt verdiğini"Yüzde 14.7'si aldıklarını, yüzde 2'si ise kendilerine hediye olarak yeni kıyafet geldiğini ifade edildi. 'Evinizde bayram temizliği, bayram alış verişi yapıldı mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 43.3'ü 'evet yapıldı', yüzde 18.6'sı 'hayır yapılmadı', yüzde 38,2'si ise 'Her zamanki alışveriş ve temizlik devam etti, özel olarak yapılmadı' cevap şıkkını işaretlendi. Pandemi dönemindeki bayramda alışverişini online olarak yapmayı tercih eden katılımcıların oranı yüzde 25 iken, bayram alışverişini market veya bakkala giderek yapmayı tercih eden katılımcıların oranı yüzde 50.1 olarak ortaya çıktı" dedi.

YALNIZLIK HİSSİ VE HÜZÜN ETKİLİ OLDU

Bu bayram döneminde kendinizi nasıl hissettiniz? sorusuna katılmcıların yüzde 49.3'ü mutluluk duyduklarını yanıtını verirken, yüzde 39.1'i hüzünlü, yüzde 11.6'sı ise gergin, telaşlı ve endişeli olduklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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