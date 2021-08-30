Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
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Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı

Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. 16 takımın katıldığı turnuvada dereceye giren takımlar, Ayak Tenisi Türkiye Kupası'nda Denizli'yi temsil edecek.

Sporun her alanında sporculara destek olan Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ayak tenisi turnuvası ile renklendirdi. Pamukkale Belediyesi, ilimizde ilk kez 15 Temmuz 2021'de düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nın ikincisine de destek sağladı. Pamukkale Belediyesinin resmi web sitesi üzerinden alınan başvurular sonunda, 3 as 1 yedek olmak üzere 4 sporcudan oluşan 16 takımın katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı turnuva sonunda Atletik Spor birinci olurken, ikincilik Cavidil Besyo'nun, üçüncülük Bağbaşıspor'un, dördüncülük de Denizli Adliyespor'un oldu.

Gençler turnuvadan memnun ayrıldılar

Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası sonunda dereceye giren takımlar, Ayak Tenisi Türkiye Kupası'nda Denizli'yi temsil etme hakkına kavuştular. Turnuvaya katılan sporcular turnuvadan memnun kaldıklarını ifade ederek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler. Turnuva sonunda birinci olan takım oyuncuları Mert Yeşiltepe, Ali Türk, Batuhan Cesur, Mert Güven, Barış Özdemir turnuvayı düzenleyen Pamukkale Belediyesinin Türkiye de çok fazla bilinmeyen Ayak Tenisi 'ne destek verdiği için çok memnun olduklarını söylediler. - DENİZLİ

Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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