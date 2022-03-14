Pamukkale Belediyesporlular 16 madalya kazandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Hafta sonunda yapılan organizasyonlarda toplam 16 madalya kazanan Pamukkale Belediyesporlular, güreşte Denizli'de mücadele verirken, karatede ise Bartın'da mindere çıktı.

Pamukkale Belediye spor, çeşitli branşlarda yapılan müsabakalar katılmaya devam ediyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleşen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Güreş Turnuvası'nda Pamukkale Belediye spor'dan 23 sporcu katıldı. Bu sporculardan 75 kilogramda Beytullah Sarı birinciliği elde etti. 30 kilogramda Hüseyin Umut Alver, 44 kilogramda Ali Bakan ve 92 kilogramda Samet Özbay da altın madalya alan isimler oldu. 30 kilogramda Hakan Yiğit Bulut ve Göktuğ Aziz, 34 kilogramda Cumhur Abay, 41 kilogramda Barekzay ve 68 kilogramda Hüseyin Tujyan ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, 26 kilogramda Enes Kepenek, 38 kilogramda Burak Öktün ve Mustafa Kemal Şahin, 48 kilogramda Ali Rıza Akremi, Ömer Yiğit Erçetin ve Ercan Bakan ise üçüncü olarak bronz madalya aldılar. Böylece Pamukkale Belediyesporlu isimlerde bu turnuvayı 4 altın, 5 gümüş ve 6 da bronz madalya ile tamamladı.

"Bizler spor için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Kınıklı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ödül töreninde konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anısına düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporcuları kutluyorum. Biz idareciler ve anne babaların vazifeleri arasında sporla uğraşan gençlerimize destek olmak. Bizler spor için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu özel günde düzenlenen güreş müsabakalarında ter döken tüm sporculara teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcuları da kutluyorum. Sizler buradan başlayarak kendinizi geliştirip dünyanın dört bir yanında güreş sayesinde büyük başarılara imza atarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı coşkuyla haykıracaksınız. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz silah arkadaşları, bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. Başkan Örki, dereceye giren sporculara madalyalarını da takdim etti.

Karatede bronz madalya geldi

Öte yandan Pamukkale Belediyespor'un karate branşında yer alan sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. 10-13 Mart tarihleri arasında Bartın'da gerçekleşen Karate Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Pamukkale Belediyespor'u 2 sporcu temsil etti. A Genç 52 kilogramda Aleyna Doruk grup finalinde elenerek Türkiye beşincisi olurken, B Genç 74 kilogramda mücadele eden Batuhan Doruk ise güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu kente bronz madalyayla döndü. - DENİZLİ