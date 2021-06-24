Pamukkale Belediyespor masa tenisinde de iddialı
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Pamukkale Belediyespor masa tenisinde de iddialı

Pamukkale Belediyespor masa tenisinde de iddialı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyespor'un aktif olduğu branşlardan Masa Tenisi'nde sporcular 3. Lig için iddialı hazırlanıyor.

Pamukkale Belediyespor'un aktif olduğu branşlardan Masa Tenisi'nde sporcular 3. Lig için iddialı hazırlanıyor. Mavi-beyazlı sporcular Kayseri'de yapılacak olan 3. Lig'e terfi maçlarından mutlu dönmek istiyor.

Pamukkale Belediyesporlu masa tenisi sporcuları 3. Lig yolunda. Masa Tenisi Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi 3. Lig'e Terfi Maçları 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Erkeklerde 57 kadınlarda da 24 takım 3. Lig'e çıkabilmek için mücadele edecek. Pamukkale Belediyespor Masa Tenisi takımı kadınlar ve erkekler dalında mücadele edecek. Mavi-beyazlı takımı kadınlar kategorisinde Buse Elver, Nisanur Deral, Raziye Payat ve Sudenaz Gökdağ temsil ederken, erkekler de Sedat Hız, Hüseyin Batmaz ve Muzaffer Emir Ülgü yer alacak. Pamukkale Belediyesporlu masa tenisi kadın ve erkek takımları kategorilerinde ilk 4 takım arasına girerek 2021-2022 sezonunda 3. Lig'de mücadele etme hakkını elde etmek için çalışacak. Çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştirilen sporcular Denizli'ye 3. Lig takımı olarak dönmek istiyor.

"Müsabakalarda sporcularımıza başarılar diliyorum"

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kulübün başarılarla adından bahsettirmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek; "Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Yalova'da namağlup şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. Halter de ise sporcumuz Türkiye Şampiyonu oldu. Masa tenisinde Pamukkale Belediyesi takımımız İl Birincisi olma başarısını göstermişti. Şimdi Pamukkale Belediyespor kadın ve erkek masa tenisi takımlarımız 3. Lig'e çıkmak için zorlu rakiplerle karşılaşacak. Pamukkale'nin spor merkezi olması için bu tür şampiyonalar ve dereceleri önemsiyoruz. Kayseri'de yapılacak olan müsabakalarda sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor masa tenisinde de iddialı
Pamukkale Belediyespor masa tenisinde de iddialı
Pamukkale Belediyespor masa tenisinde de iddialı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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