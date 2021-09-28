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Pamukkale Belediyespor Kulübü dartta da söz sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pamukkale Belediyespor Kulübü dartta da söz sahibi oldu

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, aktif branşlara bir yenisini daha ekledi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Spor Kulübü, aktif branşlara bir yenisini daha ekledi. Mavi-beyazlı kulüp dart branşını aktif hale getirirken, sporcular ilk şampiyonada 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmayı başardı.

Denizli'de ise 2014 yılından bu yana yapılan dart branşı artık Pamukkale Belediyespor'un da aktif olduğu dallardan oldu. Pamukkale Belediye Spor Dart Takımı Antrenör Murat Dirier gözetiminde çalışmalara başladı. Mavi-beyazlı kulübün sporcuları uzun bir aradan sonra yapılan ve 2021-2022 sezonunun ilk yarışması olma özelliğini taşıyan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak Müsabakalarına katıldı. Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Dart Salonu'nda ülke genelinde bine yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda Pamukkale Belediyesporlu dartçılar başarılı sonuçlara imza attı. 24-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada Ömer Türkaslan hem ilk gün hem de 2. Gün Minikler Türkiye Birinciliğini elde ederken, Esma Doğan Cumartesi günkü müsabakalarda Türkiye birincisi olurken, Ceylin Ataş ise hem Yıldız Kızlar'da hem de Genç Kızlar'da Türkiye şampiyonluğu elde etti. Pamukkale Belediyesporlu dartçılardan Zehra Gemi Genç Kızlar Türkiye İkincisi olma başarısını gösterirken başarılı sporcu Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Harun Salih Turgut Yıldız Erkekler'de Gül Yılmaz Kadınlar'da ve Esma Doğan Yıldız Kızlar'da Türkiye Üçüncülüğünü kazandı. Mavi-beyazlı kulübün sporcular ilk katıldıkları turnuvada 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile dikkat çekti. Pamukkale Belediyesporlu dartçılar, Ekim ayında Antalya'da yapılması planlanan 2. Ayak ve Akdeniz Open Turnuvası'na hazırlanacak.

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mavi-beyazlı kulübün her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade ederek, "Sporun her dalında yer almayı istiyoruz. Voleybol, tekerlekli sandalye basketbol gibi takım sporlarının yanı sıra bireysel dallarda da yer alıyoruz. Dart da kulübümüzün aktif olduğu branşlardan biri. 12 başarılı sporcuyla birlikte Ankara'da yapılan şampiyonada toplam 10 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda sporcularımızın hem kulübümüz, hem belediyemiz hem de Denizli'mizin adını başarıyla duyuracağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor Kulübü dartta da söz sahibi oldu

Pamukkale Belediyespor Kulübü dartta da söz sahibi oldu

Pamukkale Belediyespor Kulübü dartta da söz sahibi oldu

Pamukkale Belediyespor Kulübü dartta da söz sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Pamukkale Belediyespor Kulübü dartta da söz sahibi oldu - Haberler Spor
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