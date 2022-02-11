Pamukkale Belediyesi Ayak Tenisi Takımına milli çağrı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün 13. branşı ayak tenisi oldu. Mavi-beyazlı kulübün sporcuları gelecek ay yapılacak olan Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Ayak Tenisi Milli Takımı'na çağrıldı.

Pamukkale Belediyesinin sporla ilgili çalışmalarını yürüttüğü Pamukkale Belediye Spor Kulübü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kuruluşundan bu yana Tekerlekli Sandalye Basketbol, Voleybol, Halter, Güreş, Dart, Karate, Kick Boks, Basketbol, Masa Tenisi, Taekwondo, Okçuluk ve Badminton branşlarında gençlerin spor yapmasına destek sağlayan mavi-beyazlı kulübün 13. aktif branşı ayak tenisi oldu. Mavi-beyazlı kulüpte ayak tenisi branşında Ozan Barış Özdemir, Halil Mert Güven, Batuhan Cesur, İbrahim Mert Yeşiltepe ve Ali Türk lisanslı sporcu olarak yer alıyor. Geçen yılın Ekim ayında Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde 21 takımın katılımıyla gerçekleşen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan sporcular, Kasım ayında ise Ankara'da yapılan "Yerel Yönetimler Festivali"nde şampiyon olmayı bilmişlerdi. Pamukkale Belediyespor bu başarıları elde eden sporcuları bünyesine katarak ayak tenisi branşında da faal oldu.

İlk milli takımda 4 Pamukkale Belediyesporlu isim

Geçen yıl kurulan ilk şampiyonasını Pamukkale'de yapan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu ilk milli takımını oluşturdu. Mavi-beyazlı kulübün ayak tenisindeki 4 sporcusu 10 kişilik Ayak Tenisi Milli Takımı'na çağrıldı. Ozan Barış Özdemir, Halil Mert Güven, Batuhan Cesur ve İbrahim Mert Yeşiltepe mavi-beyazlı kulüpten milli takıma katılacak sporcular oldu. Ayak Tenisi Milli Takımı, 21-28 Mart 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek olan hazırlık kampına katılacak. Sporcular diğer milli oyuncularla birlikte yine Alanya'da 28 Mart- 1 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma için mücadele edecek. Şampiyonada milli takımımızla birlikte Fransa, Romanya, İtalya, Rusya, İsveç, Slovakya, Macaristan, Moldova, Danimarka, Ukrayna, Hırvatistan, Çekya, İsrail, Azerbaycan ve KKTC yer alacak.

"5 sporcumuzdan 4'ü ilk kez kurulan milli takıma çağrıldı"

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, spor konusuna önem verdiklerini ifade ederek, "Pamukkale'mizde yaşayan gençlerin spor yapmasına imkan sağlayacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bazı projelerimizde de sona yaklaştık. Pamukkale Belediyespor ile de birçok gencimizi sporla tanıştırıyoruz. Birçok branşta aktif olarak yer alıyoruz. 13. branş olarak geçen yıl ilk Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımız ayak tenisini aktifleştirdik. Bu takımızda yer alan 5 sporcumuzdan 4'ü ilk kez kurulan milli takıma çağrıldı. Bizim amaçlarımızdan biri milli takımlara sporcular kazandırmak. Yeni kurduğumuz branşta sporcularımızın milli takıma çağrılması bizleri gururlandırdı. Diğer branşlarımızda da milli takımlara sporcular kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ