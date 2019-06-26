Pamela Anderson'ı aldattığı ortaya çıkan Adil Rami kimdir?

Pamela Anderson, Adil Rami'den aldatılma gerekçesiyle ayrıldığını duyurmuştu. Marsiya takımında forma giyen Adil Rami hayatı, biyografisi haberimizde…

ADİL RAMİ KİMDİR?

Başarılı futbolcu Rami, 27 Aralık 1985 tarihinde Bastia'da dünyaya geldi. Fas asıllı Fransız millî futbolcu, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı.

Adil Rami, 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıktı. 2007-2008 sezonu öncesinde Lille'ye transfer oldu. Lille takımı ile 4 sezon futbol oynayan oyuncu,2010-2011 sezonunda Fransa 1. Lig'i ve Fransa Kupası'nı kazanma sevincini yaşadı. Kariyeri boyunca Lille takımı ile toplamda 142 maça çıktı.

SEVİLLA'YA TRANSFER OLDU

2011 yılında milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 2 sezon boyunca 61 maça çıktı, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Fransız futbolcu, 2014-2015 sezonunda 4,2 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Milan'da bir sezon oynadı ve 37 maça çıkıp 4 gol attı. Sezon sonunda beklenmedik şekilde tekrardan İspanya'ya döndü ve 3,5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. 1.90 boyundaki Fransız savunmacı 67 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

FRANSA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Adil Rami, milli takım kariyerinde ilk kez 11 Ağustos 2010'da Norveç Milli Takımı karşısında forma giydi. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda takımla beraber sahada yerini aldı. Kariyeri boyunca ise 26 maça çıkıp 1 kez gol attı.