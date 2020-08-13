Palandöken, "Esnafımız EFT dolandırıcılarına dikkat etmeli" Çeşitli bankacılık işlemleri ile dolandırıcılığın yaygınlaştığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı.

Çeşitli bankacılık işlemleri ile dolandırıcılığın yaygınlaştığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı. Satıştan sonra işlemi iptal ederek mağduriyete sebep olan bu dolandırıcılara prim verilmemeli" dedi.

-"Bankacılık işlemi teyit edilmeden satış gerçekleşmemeli"

Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde maalesef bin bir türlü dolandırıcılık şekli var. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz EFT - Havale işlemleri ile dolandırıcılık da yaygınlaşmış durumda. Emniyet ekipleri bu konuda başarılı operasyonlar yürütüyor fakat yine de esnafımızın ve satış yapanların dikkatli olması gerekiyor. EFT veya havale işleminde işlemin gerçekleştiği paranın hesabınıza geçtiği görülmeden satış yapılmamalı. Eğer mesai saatleri dışında bir zaman diliminde bu satış gerçekleşiyorsa farklı ödeme yöntemleri aranmalı. Esnafımız kendisini güvence altına almadan asla satış gerçekleştirmemeli. Müşterisinin parası yoksa kalsın sonra verirsin diyen esnaf zihniyeti, bu şekilde yollarla suiistimal ediliyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA