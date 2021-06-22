Pakistan'dan "Afganistan'da siyasi uzlaşı olmazsa iç savaş yaşanabileceği" uyarısı
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Pakistan'dan "Afganistan'da siyasi uzlaşı olmazsa iç savaş yaşanabileceği" uyarısı

Pakistan'dan 'Afganistan'da siyasi uzlaşı olmazsa iç savaş yaşanabileceği' uyarısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin birliklerini çekmesinden önce Afganistan'da siyasi uzlaşı için çözüm bulunması gerektiğini, aksi halde ülkede iç savaş ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin birliklerini çekmesinden önce Afganistan'da siyasi uzlaşı için çözüm bulunması gerektiğini, aksi halde ülkede iç savaş ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Han, HBO televizyonundaki "Axios on HBO" programı için verdiği röportajda, Afganistan'da siyasi uzlaşının Taliban'ın dahil olduğu bir tür koalisyon hükümeti anlamına geldiğini, başka bir çözümün bulunmadığını ifade etti.

Taliban'ın topyekun zafer elde etmesi durumunda inanılmaz derecede kan döküleceğini belirten Han, Afganistan'ın ardından bundan en çok Pakistan'ın zarar göreceğini vurguladı.

Han, ABD'nin birliklerini çekmesinden önce Afganistan'da siyasi uzlaşı için çözüm bulunması gerektiğini, aksi halde ülkede iç savaş olasılığı olduğunu dile getirdi.

ABD'ye arabuluculuk çağrısı

ABD'ye Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yapması çağrısını yineleyen Han, "Amerikalıların kararlılığı ve iradesi varsa bu (Keşmir meselesi) çözülebilir." diye konuştu.

Nükleer silahlara tamamen karşı olduğunu dile getiren Han, Pakistan'ın bu konudaki prensibini "kendisini korumak için caydırıcılık" olarak nitelendirdi.

"Çin ile ne sorunumuz varsa kapalı kapılar arkasında konuşuruz"

Batı'da bu meselenin büyük bir sorun olarak algılandığını ancak işgal altındaki Keşmir halkının görmezden gelindiğini dile getiren Han, 100 bin Keşmirlinin öldürüldüğünü ve bölgenin açık hapishaneye dönüştürüldüğünü kaydetti.

Batı'da Keşmir meselesinin neden bir sorun olmadığını sorgulayan Han, söz konusu tavrı "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

Han, Pakistan'ın ekonomisiyle mücadele ettiği dönemlerde Çin'in imdatlarına yetiştiğini hatırlatarak, "Dünyada Filistin'de, Libya'da, Somali'de, Suriye'de, Afganistan'da neler olduğuna bakıyorum. Her şeyi konuşmaya mı başlayacağım? Sınırımda, ülkemde ne olduğuna odaklanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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