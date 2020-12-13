Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı
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Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı

13.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:39

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Rawalpindi kentindeki Ganj Mandi polis merkezinin yakınlarında zaman ayarlı bomba infilak ettirildi. Patlamada 3'ü ağır olmak üzere 24 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Patlamanın ardından polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde gerekli incelemeleri yaptı.

Polis memuru Rawalpindi Muhammad Ahsan Younas, "Soruşturmalar şimdilik sürüyor. Bir terör saldırısı ihtimalini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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