Pakistan, ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti

Pakistan, ABD'nin ihracat izni vermemesi sonucu teslimatta yaşanan gecikmeler nedeniyle 2018 yılında Türkiye'den sipariş ettiği T129 ATAK taarruz helikopterlerini satın almaktan vazgeçti. Pakistan Ordu sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar, dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yle anlaşmanın iptal edildiğini ve Çin'den J-10 savaş uçağı almaya karar verdiklerini açıkladı.

ÇİN'LE GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR

Sözcü, Türkiye dışından askeri uçak ve helikopter alımıyla ilgili seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek "Türkiye'yle yapılan anlaşma konusunda, biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İftihar, Pakistan ordusunun Türk helikopterleri yerine Çin'den Z-10ME taarruz helikopteri almak için görüşmelere başladığını bildirdi.

S-400 YAPTIRIMLARI ANLAŞMAYI SUYA DÜŞÜRDÜ

Pakistan, 2018'de 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri satın almak için Türkiye'yle 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak helikopterlerin teslimatı ABD'nin engeline takılmıştı. ABD yapımı motor kullanılan ATAK helikopterinin başka bir ülkeye ihracatı için ABD'den izin alınması gerekiyor.

ABD merkezli Voice of America sitesinin haberine göre, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar sonucu ihracat izni gelmeyince Pakistan'la anlaşma da suya düştü.

İBRAHİM KALIN: KAYBEDEN ABD OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen martta yaptığı bir açıklamada "ABD, Pakistan'a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin'e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak" demişti.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet